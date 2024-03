Select Energy Services Aktie: Wird es wirklich dazu kommen?

Der Aktienkurs von Select Water hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 19,82 Prozent erzielt, was mehr als 2 Prozent über dem Branchendurchschnitt für Energieaktien liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen"-Branche von 17,6 Prozent kann Select Water mit einer Rendite von 2,22 Prozent darüber punkten. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den letzten Monaten hat die Aktie von Select Water eine durchschnittliche Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer "Neutral"-Einschätzung in diesem Bereich führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich kaum verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Select Water als "Neutral"-Wert betrachtet.

Die technische Analyse zeigt, dass die Select Water-Aktie derzeit mit einem Relative Strength Index (RSI) von 16,09 als überverkauft gilt, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25-Wert von 33 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich für den RSI eine Einstufung von "Gut".

Analysten haben der Select Water-Aktie in den letzten 12 Monaten insgesamt 1 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen gegeben, was zu einer langfristigen Einstufung als "Gut" führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 8,5 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von -4,6 Prozent bedeutet und somit zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung der Analysten eine Einschätzung als "Gut" für die Select Water-Aktie.