Select Energy Services Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Die Analysten haben Select Water in den letzten 12 Monaten einmal mit "Gut" und einmal mit "Neutral" bewertet, während keine schlechte Bewertung vorliegt. Langfristig erhält der Titel damit das Rating "Gut" von institutioneller Seite. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten. Sie erwarten eine Kursentwicklung von 15,33 Prozent und ein mittleres Kursziel von 8,5 USD, was als positive Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".

Die Stimmung der Anleger bezüglich Select Water ist ebenfalls positiv. Auf sozialen Plattformen wurden überwiegend positive Kommentare und Befunde festgestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen rund um Select Water diskutiert, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft werden muss.

Fundamental betrachtet gilt die Aktie von Select Water als unterbewertet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das KGV liegt mit 10,07 insgesamt 66 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt. Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz hat Select Water in den vergangenen Monaten eine durchschnittliche Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum ebenfalls unverändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Select Water daher als "Neutral"-Wert betrachtet.