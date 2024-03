Select Energy Services Aktie: Lieber beobachten als handeln

Der Aktienkurs von Select Water verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 19,82 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" im Durchschnitt um 18,42 Prozent, was bedeutet, dass Select Water eine Outperformance von +1,41 Prozent im Branchenvergleich erzielt hat. Der gesamte Energie-Sektor verzeichnete im letzten Jahr eine Rendite von 18,42 Prozent, was bedeutet, dass Select Water 1,41 Prozent über diesem Durchschnittswert liegt. Aufgrund dieser ähnlichen Rendite im Branchen- und Sektorvergleich erhält Select Water ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung der Anleger bei Select Water in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den letzten zwei Wochen gab es weder überwiegend positive noch negative Themen in den Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien hat Select Water ein niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8,74, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 26 liegt. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien eine positive Bewertung.

In der technischen Analyse erhält die Select Water-Aktie ebenfalls positive Bewertungen. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen einen positiven Unterschied zum letzten Schlusskurs, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung aus charttechnischer Sicht führt.

Insgesamt erhält Select Water in den verschiedenen Analysen und Bewertungen gute Bewertungen, sowohl in der Branchenperformance, Anlegerstimmung, fundamentalen Kriterien als auch in der technischen Analyse.