Select Energy Services Aktie: Ist es denn die Möglichkeit?

Select Water: Aktivitätsbewertung und Branchenvergleich

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass die Aktie von Select Water über einen längeren Zeitraum eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen hat. Die Diskussionsintensität wird als neutral eingestuft, da die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist. Insgesamt ergibt sich damit für Select Water in diesem Punkt die Einstufung "Schlecht".

In der technischen Analyse wird deutlich, dass der gleitende Durchschnittskurs (GD200) derzeit bei 7,69 USD liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 7,28 USD um -5,33 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 7,39 USD, was einer Abweichung von -1,49 Prozent entspricht. Damit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Energie" liegt Select Water mit einer Rendite von -7,36 Prozent mehr als 32 Prozent darunter. Die Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" verzeichnete eine mittlere Rendite von 24,7 Prozent, wobei Select Water mit 32,06 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Fundamental betrachtet weist Select Water ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10 auf, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche durchschnittlich ein KGV von 31 aufweisen. Dies deutet darauf hin, dass Select Water aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist und erhält daher in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.