Sekur Private Data Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Der Relative Strength Index (RSI) ermöglicht es, mithilfe eines technischen Analyseinstruments festzustellen, ob eine Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Beziehung gesetzt. Betrachten wir den RSI der letzten 7 Tage für die Sekur Private Data-Aktie: Der aktuelle Wert beträgt 62. Daher ist das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Sekur Private Data ist auch auf einer 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft (Wert: 53,33). Somit erhält die Aktie auch für den RSI25 eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt führt die Analyse der RSIs zu Sekur Private Data zu einer "Neutral"-Bewertung.

Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ist die Sekur Private Data derzeit als "Schlecht" einzustufen. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,11 CAD, wobei der Aktienkurs (0,06 CAD) um -45,45 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Einstufung als "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 50 Tage beträgt der gleitende Durchschnittskurs (GD50) 0,08 CAD, was aus Sicht des Aktienkurses eine Abweichung von -25 Prozent darstellt. Damit fällt die Aktie auch in diesem Zeitraum in die Kategorie "Schlecht". Insgesamt ergibt sich somit das Rating "Schlecht".

Das Sentiment und der Buzz sind wichtige Maßstäbe für die Stimmung rund um Aktien. Neben den Analysen aus Bankhäusern spielt auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet eine Rolle. Bei der Untersuchung von Sekur Private Data haben wir festgestellt, dass die Anzahl der Beiträge oder die Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Sekur Private Data war eher gut, was einem "Gut"-Rating entspricht. Daher erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

Neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben die Kommentare und Befunde zu Sekur Private Data auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass diese überwiegend positiv waren. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Sekur Private Data in den sozialen Medien diskutiert. Somit wird die Aktie für diese Betrachtung als "Gut" eingestuft. Insgesamt lässt sich daher festhalten, dass die Stimmung hinsichtlich Sekur Private Data als "Gut" einzustufen ist.