Sekur Private Data Aktie: Chancenlos!

Die technische Analyse der Sekur Private Data-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 0,12 CAD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,07 CAD weicht somit um -41,67 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,1 CAD) liegt unter dem letzten Schlusskurs (-30 Prozent) und erhält daher ebenfalls ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt erhält die Aktie somit für die einfache Charttechnik eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 71,43 Punkten, was bedeutet, dass die Sekur Private Data-Aktie derzeit überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 57,5, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie also eine "Schlecht"-Bewertung basierend auf dem RSI.

In den letzten zwei Wochen wurde die Sekur Private Data-Aktie in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet, während in den letzten Tagen mehrheitlich negative Themen angesprochen wurden. Die Anleger-Stimmung wird daher insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine geringe Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Stimmung. Daher wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Insgesamt ergibt die Analyse der technischen Daten und der Anlegerstimmung eine "Schlecht"-Bewertung für die Sekur Private Data-Aktie.