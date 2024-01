Sekur Private Data Aktie: Aufschrei, garantiert!

In den letzten Wochen konnte bei Sekur Private Data eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Die Marktstimmung hat sich in den sozialen Medien negativ verändert, was zu einer schlechten Bewertung führt. Die Anzahl der Diskussionen blieb jedoch neutral. Für den Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage erhält das Unternehmen ein gutes Rating, da die Aktie als überverkauft eingestuft wird. Der RSI25 weist hingegen auf eine neutrale Einstufung hin. In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde die Aktie überwiegend positiv diskutiert, was zu einer guten Einschätzung führt.

Die technische Analyse zeigt jedoch eine schlechte Bewertung, da der letzte Schlusskurs um 25 Prozent unter dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie eine schlechte Bewertung. Insgesamt wird die Sekur Private Data-Aktie aufgrund der Charttechnik mit einem schlechten Rating bewertet.