Sekisui Plastics Aktie: Ist jetzt alles möglich?

In den letzten Wochen gab es kaum Veränderungen im Sentiment und Buzz rund um die Aktie von Sekisui Kasei in den sozialen Medien. Die Diskussionen waren weder übermäßig positiv noch negativ, weshalb die Redaktion die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Anzahl der Beiträge zu einer Aktie kann anzeigen, ob das Unternehmen derzeit im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wurde über Sekisui Kasei jedoch nicht wesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um zu erkennen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Dabei wird sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt berücksichtigt. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Sekisui Kasei-Aktie beträgt derzeit 444,93 JPY, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 486 JPY liegt. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Beim kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Sekisui Kasei also ein "Gut"-Rating auf Basis der trendfolgenden Indikatoren.

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Sekisui Kasei wird sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI betrachtet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 40,48 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI25 ergibt keine überkauften oder überverkauften Signale und führt somit zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne ausschlaggebende positive oder negative Themen. Daher wird auch hier die Aktie von Sekisui Kasei mit einem "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.