Sekisui House Reit Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Der Relative Strength Index (RSI) der Sekisui House Reit Inc-Aktie zeigt, dass der Wert in den letzten 7 Tagen bei 97 liegt, was auf eine überkaufte Aktie hinweist. Im Vergleich dazu liegt der RSI-Wert der letzten 25 Tage bei 60,84, was als neutral bewertet wird. Insgesamt ergibt sich also nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Sekisui House Reit Inc.

Aus charttechnischer Sicht weicht der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage (80999 JPY) signifikant vom letzten Schlusskurs (74200 JPY) um -8,39 Prozent ab. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (78258 JPY) weist mit einem letzten Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt eine negative Abweichung von -5,19 Prozent auf. Daher erhält die Aktie auch aus charttechnischer Sicht ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Diskussionen in den sozialen Medien wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet, da die Diskussionen eine mittlere Aktivität zeigen und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist. Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien wird ebenfalls als neutral eingestuft, da in den letzten ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt standen. Insgesamt ergibt sich also zum Punkt Anleger-Stimmung eine "Neutral"-Bewertung.