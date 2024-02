Sekisui House Reit Aktie: Bitte nicht vergessen!

Weitere Suchergebnisse zu "Sekisui House":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument zur Messung der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie überkauft oder unterkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Sekisui House Reit Inc-Aktie liegt bei 97, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI-Wert auf 25-Tage-Basis bei 60,84, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Zusammenfassend ergibt sich daher ein "Schlecht"-Rating für Sekisui House Reit Inc basierend auf der RSI-Bewertung.

In Bezug auf die Diskussionen in den sozialen Medien und die Veränderung der Stimmungen zeigt sich, dass die Aktivität bei Sekisui House Reit Inc mittelmäßig ist, weshalb eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was zu einem langfristigen Gesamtergebnis von "Neutral" führt.

Die Anleger-Stimmung bei Sekisui House Reit Inc in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. Es wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen in den vergangenen ein bis zwei Tagen festgestellt, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse weicht der Durchschnitt des Schlusskurses der Sekisui House Reit Inc-Aktie für die letzten 200 Handelstage (-8,39 Prozent) sowie der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (-5,19 Prozent) davon ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Zusammenfassend erhält die Sekisui House Reit Inc-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.