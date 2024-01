Sekisui HouseADR Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demnach kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse des Unternehmens Sekisui House ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 5,33 Punkten, was darauf hindeutet, dass Sekisui House überverkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 37,79, was bedeutet, dass Sekisui House hier weder überkauft noch überverkauft ist. Das Wertpapier wird somit als "Neutral" eingestuft. Zusammen erhält das Sekisui House-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Das Anleger-Sentiment bezogen auf Sekisui House war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, mit 12 Tagen, an denen positive Themen dominierten. An einem Tag überwog die negative Kommunikation. Auch aktuell sind es vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger wecken. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt für Sekisui House 11, vergleichbare Unternehmen aus der Branche haben im Durchschnitt ein KGV von 56. Damit ist Sekisui House aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet und erhält eine "Gut"-Einschätzung in dieser Kategorie.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt Sekisui House mit einer Rendite von 37,63 Prozent mehr als 18 Prozent darüber. Auch im Vergleich zur Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" liegt die Rendite mit 21,57 Prozent deutlich über dem Durchschnitt von 16,05 Prozent. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.