Sekisui HouseADR Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

Die Sekisui House-Aktie hat in den letzten 50 Tagen einen Kurs von 3235 JPY verzeichnet, was sie um +0,98 Prozent vom gleitenden Durchschnitt (GD50) entfernt. Daher wird sie kurzfristig als "Neutral" eingestuft. Für die vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie positiv bewertet, da die Distanz zum GD200 bei +8,75 Prozent liegt. Somit wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Sekisui House beträgt derzeit 68,72 Punkte, was auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 50,28 Punkten, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Analyse, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Veränderung in der Stimmung der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In Bezug auf die Diskussionsintensität wird festgestellt, dass das Unternehmen weniger Beachtung erfährt, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die Dividendenrendite der Sekisui House-Aktie beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 4,08 Prozent und liegt damit 1,22 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Daher erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Gut"-Bewertung.

Insgesamt wird die Sekisui House-Aktie aus charttechnischer Sicht als "Gut" eingestuft, wobei verschiedene Faktoren wie der GD50, der GD200, der RSI und die Dividendenrendite berücksichtigt wurden.