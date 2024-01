Sekisui ChemicalADR Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Die Aktie von Sekisui Chemical schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Haushalts-Gebrauchsgüter eine Dividendenrendite von 3,17 % aus, was 0,22 Prozentpunkte mehr ist als der Branchendurchschnitt von 2,95 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral", da der mögliche Mehrgewinn nur leicht höher ist.

In Bezug auf die Fundamentaldaten liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sekisui Chemical bei 12,04, was unter dem Branchendurchschnitt von 56,9 liegt. Aufgrund dieser Unterbewertung erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen neutral. Die Mehrheit der Kommentare und Wortmeldungen rund um den Wert waren ebenfalls neutral, was zu der Einstufung "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Sekisui Chemical Aktie derzeit weder überkauft noch -verkauft ist, mit einem Wert von 36,67 im Relative Strength-Index. Auch der RSI25-Wert von 63 deutet darauf hin, dass die Aktie als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Auf Basis dieser Signale wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.