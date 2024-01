Sekisui ChemicalADR Aktie: Das macht richtig Spaß!

Die Analyse der Stimmung und des Buzz: In den letzten Monaten gab es keine bedeutende Veränderung in der Stimmungslage der Anleger in Bezug auf die Sekisui Chemical-Aktie. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich im letzten Monat nicht signifikant verändert, weshalb auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird.

Anleger: Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten spielen auch weiche Faktoren wie die Stimmung eine Rolle bei der Bewertung von Aktienkursen. Laut Analysten waren die Kommentare und Erkenntnisse über die Sekisui Chemical-Aktie auf sozialen Plattformen überwiegend positiv. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen in den sozialen Medien über das Unternehmen diskutiert. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft.

Technische Analyse: Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird die Sekisui Chemical-Aktie derzeit als "Gut" bewertet. Der GD200 des Wertes liegt bei 2034,52 JPY, während der Kurs der Aktie bei 2138 JPY liegt, was einer Abweichung von +5,09 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt eine Abweichung von +3,25 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Alles in allem wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft.

Relative Strength Index (RSI): Der RSI für die Sekisui Chemical-Aktie liegt bei 0,45, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 45,14, was wiederum zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich ein Gesamtbild, das zu einem Rating von "Gut" führt.