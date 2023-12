Sekisui ChemicalADR Aktie: Wohin geht die Reise?

Die Aktie von Sekisui Chemical befindet sich derzeit 3,86 Prozent unter dem gleitenden 50-Tage-Durchschnittskurs von 1990 JPY, was zu einer kurzfristigen "Neutral"-Einschätzung führt. Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum gleitenden 200-Tage-Durchschnitt -1,65 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht als "Neutral" bewertet.

Die Stimmung und das Interesse in den sozialen Medien bezüglich Sekisui Chemical haben sich in den letzten Wochen kaum verändert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf Sentiment und Buzz. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene ebenfalls mit "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Sekisui Chemical liegt bei 73,08, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 58,98 und zeigt somit eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht" auf Basis des RSI.

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sekisui Chemical derzeit bei 12,04, was unter dem Branchendurchschnitt von 78 Prozent liegt. Die Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" weist einen Wert von 56 auf. Daraus ergibt sich eine unterbewertete Aktie und eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.