Sekisui ChemicalADR Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung rund um eine Aktie. In den letzten Tagen war die Aktie von Sekisui Chemical ein viel diskutiertes Thema in den sozialen Medien. Dabei gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch der Meinungsmarkt hat sich in jüngster Zeit weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Sekisui Chemical beschäftigt. Dies führt insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anlegerstimmung.

Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs, die Dividendenrendite, beträgt bei Sekisui Chemical aktuell 3,17 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 2,95 Prozent liegt. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Die technische Analyse zeigt, dass die Sekisui Chemical-Aktie derzeit -3,86 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Im Gegensatz dazu beträgt die Distanz zum GD200, dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage, -1,65 Prozent, was zu einer Gesamteinschätzung als "Neutral" für die beiden Zeiträume führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Sekisui Chemical liegt bei 73,08 und führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 58,98 und führt zu einer "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung der Aktie als "Schlecht" aufgrund des RSI-Signals der technischen Analyse.

