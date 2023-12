Sekisui ChemicalADR Aktie: Jetzt wird es spannend!

Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sekisui Chemical bei 12,04. Dies bedeutet, dass die Börse 12,04 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche werden für Sekisui Chemical 78 Prozent weniger gezahlt, wodurch der Titel als unterbewertet eingestuft wird.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Sekisui Chemical-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 2020,92 JPY. Der letzte Schlusskurs von 2025,5 JPY weicht somit um +0,23 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (2074,14 JPY) weist mit einer Abweichung von -2,35 Prozent eine "Neutral"-Bewertung auf.

Die Dividendenrendite von Sekisui Chemical beträgt derzeit 3,17 Prozent, was etwas höher ist als der Branchendurchschnitt von 2,96 Prozent. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Dividende.

Der Relative Strength Index (RSI) von Sekisui Chemical liegt bei 65,7, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 55,76, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Zusammenfassend führt all dies zu einem Gesamtrating von "Neutral" für die Aktie von Sekisui Chemical.