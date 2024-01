Sekisui ChemicalADR Aktie: Immer mit der Ruhe

In den letzten Wochen gab es bei Sekisui Chemical keine signifikante Veränderung im Stimmungsbild und im Buzz. Dies bedeutet, dass es keine auffällige Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien gab, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch die Stärke der Diskussion, gemessen an der Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigte keine signifikanten Unterschiede und wurde daher ebenfalls neutral bewertet.

In Bezug auf die Dividende bietet die Aktie von Sekisui Chemical eine Rendite von 3,4%, was einen Mehrertrag von 0,45 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Haushalts-Gebrauchsgüterbranche bedeutet. Somit wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als neutral eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für Sekisui Chemical liegt bei 5,96, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als gut bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 53, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Insgesamt wird die Kategorie des RSI daher als gut eingestuft.

Im Hinblick auf die Fundamentaldaten zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 12 liegt. Dies bedeutet, dass die Börse für jeden Euro Gewinn von Sekisui Chemical 12,01 Euro zahlt, was 78 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 54. Aufgrund dieser Unterbewertung wird das Unternehmen auf Basis des KGV als gut eingestuft.