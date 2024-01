Sekido Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Die technische Analyse der Sekido-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 641,15 JPY liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 630 JPY weicht somit um -1,74 Prozent ab, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Betrachtet man hingegen den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 575,46 JPY, was einem Anstieg von +9,48 Prozent entspricht. Dadurch erhält die Sekido-Aktie in diesem Fall ein "Gut"-Rating. Insgesamt ergibt sich somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Bei der Betrachtung der Stimmung rund um die Aktie fällt auf, dass die Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen neutral ausfallen. Auch in den Diskussionen der letzten Tage wurden vor allem neutrale Themen aufgegriffen. Deshalb wird die Aktie hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Ein weiterer wichtiger Faktor ist der Relative Strength-Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Mit einem RSI von 10,77 wird die Sekido-Aktie als "Gut" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 30,82 und wird somit als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich also eine Gesamteinschätzung von "Gut".

Die Analyse zeigt somit, dass die Sekido-Aktie sowohl aus charttechnischer Sicht als auch hinsichtlich der Stimmung und des RSI eine Bewertung im neutralen bis positiven Bereich erhält.