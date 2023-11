Sekido Aktie: Das hat Gewicht!

Das Internet hat einen erheblichen Einfluss auf die Stimmung und das öffentliche Interesse an Aktien. Die Diskussionsintensität und die Veränderung der Stimmung in den sozialen Medien spielen eine wichtige Rolle bei der Bewertung von Aktien. Bei Sekido wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in letzter Zeit weitgehend unverändert.

Die technische Analyse basiert auf der charttechnischen Entwicklung einer Aktie und kann dazu verwendet werden, den aktuellen Trend zu bestimmen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Sekido-Aktie der letzten 200 Handelstage beträgt 657,01 JPY, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 581 JPY liegt. Basierend auf dieser Analyse wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Eine Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt jedoch eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie. Insgesamt wird die Sekido-Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik als "Neutral" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In Bezug auf Sekido wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, und in den vergangenen Tagen gab es keine signifikanten Ausschläge in positiver oder negativer Richtung. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Sentiment.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator für überkaufte oder unterkaufte Aktien. Der RSI der letzten 7 Tage für die Sekido-Aktie deutet auf eine Überverkauft-Situation hin, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu zeigt der RSI der letzten 25 Tage eine neutrale Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung eine "Gut"-Bewertung für Sekido.