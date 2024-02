Sekido Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebter Indikator, um überkaufte oder unterkaufte Titel zu identifizieren. Für die Sekido-Aktie beträgt der RSI-Wert der letzten 7 Tage 56, was auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist. Auch der 25-Tage-RSI von 43,37 führt zu derselben "Neutral"-Einstufung. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating für Sekido auf Basis des RSI.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Diskussionintensität führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls stabil, was zu einem langfristigen Stimmungsbild von "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Sekido bei 665,98 JPY liegt, während der aktuelle Kurs bei 835 JPY liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung von "Gut" auf Basis der Distanz zum GD200 von +25,38 Prozent. Auch der GD50 von 730,22 JPY in den letzten 50 Tagen führt zu einer Bewertung von "Gut" mit einem Abstand von +14,35 Prozent. Insgesamt erhält Sekido daher eine Gesamtbewertung von "Gut" basierend auf der technischen Analyse.