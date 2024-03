Sekido Aktie: Aufschrei, garantiert!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für die Sekido-Aktie ergibt sich ein RSI7 von 45,19 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung für den 7-Tage-RSI hinweist. Der RSI25 liegt bei 39,57, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt für Sekido beträgt 694,55 JPY, was zu einer positiven Bewertung führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 879,96 JPY, was ebenfalls zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält Sekido in diesem Bereich ein "gut"-Rating.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. Es gab in den letzten ein bis zwei Tagen keine klare Tendenz in den Diskussionen, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war in etwa gleichbleibend. Insgesamt erhält die Sekido-Aktie in diesem Bereich ein "neutral"-Rating.