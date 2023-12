Shandong Huatai Paper Aktie: Jetzt wird es spannend!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shandong Huatai Paper Industry ShareNeutraling beträgt 23, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 0 als durchschnittlich angesehen wird. Somit erhält die Aktie eine neutrale Bewertung aufgrund fundamentaler Kriterien.

Die Dividendenrendite von Shandong Huatai Paper Industry ShareNeutraling liegt bei 0 Prozent, was unter dem Mittelwert von 3,01 Prozent für diese Aktie liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik der Aktie eine schlechte Bewertung von unseren Analysten.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" erzielte Shandong Huatai Paper Industry ShareNeutraling eine Rendite von -9,52 Prozent, was mehr als 1 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der "Papier & Forstprodukte"-Branche liegt die Rendite in den vergangenen 12 Monaten bei -8,21 Prozent, wobei Shandong Huatai Paper Industry ShareNeutraling um 1,3 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie eine neutrale Bewertung.

Das Anleger-Sentiment zu Shandong Huatai Paper Industry ShareNeutraling war zuletzt überwiegend positiv, wie in den Diskussionen in den sozialen Medien zu erkennen war. Die positiven Themen rund um die Aktie führten zu einer insgesamt positiven Bewertung der Anleger-Stimmung als "Gut".