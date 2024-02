Seki Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Die Analyse von Sentiment und Buzz bezüglich Seki erstreckt sich über einen längeren Zeitraum und bezieht sich auf die Anzahl der Diskussionsbeiträge sowie die Rate der Stimmungsänderung. Dies ermöglicht interessante Schlussfolgerungen über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie zeigt dabei eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine positive Veränderung auf, was zu einer guten Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich damit für Seki in diesem Bereich die Einstufung "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses eine neutrale Bewertung für Seki. Der GD200 des Wertes liegt bei 1329,85 JPY, während der Kurs der Aktie (1335 JPY) um +0,39 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage zeigt eine Abweichung von +0,82 Prozent, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (64,71 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (50,96 Punkte) führen zu einer neutralen Einstufung für Seki.

Die Anleger-Stimmung bei Seki in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Wochen wurden überwiegend positive Themen diskutiert, was zu einer guten Einschätzung der Aktie führt. Insgesamt ergibt sich daher für den Bereich Anleger-Stimmung die Bewertung "Gut".