Seiwa Chuo Holdings Aktie: So könnte es weitergehen!

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen und gibt Auskunft darüber, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Für Seiwa Chuo liegt der RSI bei 49,43, was auf eine neutrale Situation hinweist. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 49 eine neutrale Situation an. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzzes rund um die Aktie wird deutlich, dass die Stimmung sowohl unter Investoren als auch im Internet neutral ist. Die Beitragsanzahl und die Diskussionsintensität deuten auf eine mittlere Aktivität hin, während die Rate der Stimmungsänderung gering ist. Daher erhält die Aktie von Seiwa Chuo in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Neutral".

Auch das Anleger-Sentiment zeigt, dass in den letzten zwei Wochen neutral über Seiwa Chuo diskutiert wurde und in den letzten ein bis zwei Tagen keine besonders positiven oder negativen Themen aufgetaucht sind. Aufgrund dieser Stimmungslage wird die Aktie heute ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass Seiwa Chuo mit einem Kurs von 1404 JPY derzeit -0,5 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie aufgrund der Distanz zum GD200 von -5,37 Prozent als "Schlecht" eingestuft. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" bewertet.