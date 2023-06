Seit 10 Jahren >Schutzburg für Familien<: Ronald McDonald Haus Köln feiert Jubiläum (FOTO)

Köln (ots) -Seit das Ronald McDonald Haus 2009 eröffnet wurde, haben in derKölner >Burg< über 3.621 Familien ein Zuhause auf Zeit gefunden,deren Kinder im Kinderkrankenhaus Amsterdamer Straße behandelt werdenmussten. Angelehnt an die charakteristische Architektur des Hausesstand das Jubiläum unter dem Motto >10 Jahre Schutzburg fürFamilien<. Unter den rund 75 Gratulanten waren neben Vertretern derStiftung und der Klinik auch die Kölner Oberbürgermeisterin HenrietteReker, Staatssekretärin Serap Güler und Schirmherr Dr. FritzSchramma.Möglich gemacht hatten das Projekt damals auch die Bürger Kölns,die innerhalb von zwei Jahren über eine Million Euro für den Bau desHauses gesammelt hatten. Schon damals an der Seite des Elternhauses:Dr. Fritz Schramma, seiner Zeit Oberbürgermeister der Stadt Köln. Erist vom Angebot des Ronald McDonald Hauses überzeugt: >Nähe und Wärmesind gerade in schweren Zeiten für kranke Kinder unverzichtbar, aberauch wichtig für Eltern, Geschwister und Angehörige. Die Kölner>>Burg<< liegt mir daher ganz besonders am Herzen<, so Dr. FritzSchramma, der gemeinsam mit Moderatorin Nazan Eckes dieSchirmherrschaft für das Elternhaus übernommen hat.Auch Prof. Dr. Michael Weiß, Ärztlicher Direktor desKinderkrankenhauses Amsterdamer Straße, gehörte damals zu denInitiatoren: >Das Ronald McDonald Haus leistet seit der Eröffnungtäglich einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung derPatientenversorgung. Denn für die Kinder ist es wichtig, ihre Elternin der Nähe zu haben. Und die Eltern sind so entspannter und könnenihr Kind noch besser unterstützen<. Für rund 400 Familien schwerkranker Kinder ist das Ronald McDonald Haus jedes Jahr über Wochenoder Monate ein Zuhause auf Zeit, in der dazugehörigen RonaldMcDonald Oase finden jährlich rund 950 ambulante Patienten und ihreAngehörigen einen Rückzugsort inmitten der Klinik.>Neben der ausgezeichneten medizinischen Betreuung in derKinderklinik Amsterdamer Str. ist mir auch wichtig, dass die jungenPatientinnen und Patienten und ihre Familien auch jenseits vonOperationen und Behandlungen hervorragend versorgt sind<, sagtHenriette Reker, Oberbürgermeisterin der Stadt Köln. >Ich freue mich,dass wir das den Patienten bei uns in Köln dank dem Elternhaus undder Oase bieten können.<. Serap Güler, Staatssekretärin fürIntegration im Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge undIntegration, hob hervor, wie wichtig die ehrenamtliche Mitarbeit fürdie Kinder und Eltern sei: "Die Ehrenamtler sind eine unverzichtbareemotionale Stütze im Ronald McDonald Haus. Ihr Engagement trägtwesentlich dazu bei, dass sich die Familien in einer so schwierigenZeit nicht alleingelassen fühlen."Im Ronald McDonald Haus und in der Oase unterstützt ein60-köpfiges Ehrenamtsteam die hauptamtlichen Mitarbeiter und hatdarüber hinaus immer ein offenes Ohr für die Sorgen und Nöte derFamilien.So fällt auch das Resümee von Adrian Köstler, Vorstand derMcDonald's Kinderhilfe Stiftung positiv aus:>Nach 10 Jahren ist das Elternhaus in Köln mithilfe vielerUnterstützer zu einer Institution geworden und von hier nicht mehrwegzudenken. Der allergrößte Dank hierfür kommt von den Kindern undihren Familien<. Insgesamt betreibt die McDonald's KinderhilfeStiftung in Deutschland 22 Ronald McDonald Häuser und 6 RonaldMcDonald Oasen.Pressekontakt:Ronald McDonald Haus KölnSusanne Mühlenbein, LeitungAmsterdamer Straße 5950735 KölnTel.: 0221/888277-12susanne.muehlenbein@mdk.orgOriginal-Content von: McDonald's Kinderhilfe Stiftung, übermittelt durch news aktuell