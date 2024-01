Seiko Epson Cor Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Weitere Suchergebnisse zu "Seiko Epson":

Die technische Analyse der Seiko Epson-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage bei 2118,83 JPY lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 2235 JPY, was einem Unterschied von +5,48 Prozent entspricht und daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 2128,7 JPY wird analysiert, und der letzte Schlusskurs lag nahe diesem Durchschnitt (+4,99 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Seiko Epson-Aktie daher in Bezug auf die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

Die Dividendenrendite von Seiko Epson beträgt derzeit 3,17 %, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 2,68 % liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung in Bezug auf die ausgeschütteten Dividenden.

Der Relative Strength Index (RSI) der Seiko Epson-Aktie zeigt, dass das Wertpapier überverkauft ist, mit einem RSI von 10 für die letzten 7 Tage. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 39,68, was bedeutet, dass die Seiko Epson-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs daher eine "Gut"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, und auch in den vergangenen Tagen wurden größtenteils positive Themen rund um den Wert angesprochen. Dies führt zu einer insgesamt positiven Einstufung der Anleger-Stimmung.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Bewertung aus technischer Analyse, Dividendenrendite, RSI und Anleger-Stimmung für die Seiko Epson-Aktie.