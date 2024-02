Seiko Epson Cor Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Weitere Suchergebnisse zu "Seiko Epson Corp":

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und gilt als guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der Seiko Epson-Aktie für die letzten 7 Tage beträgt 31, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating für Seiko Epson nach RSI-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Seiko Epson besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch aktuell sind es vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger wecken, wodurch die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält.

In Bezug auf die Dividende ist Seiko Epson mit einer Ausschüttung von 3,34 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Computer & Peripheriegeräte (2,62 %) nur leicht höher zu bewerten, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Seiko Epson liegt bei 14, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Computer & Peripheriegeräte" (KGV von 33,13) als unterbewertet gilt. Aus fundamentaler Sicht erhält Seiko Epson daher eine "Gut"-Bewertung.