Seiko Epson Cor Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Der Aktienkurs von Seiko Epson hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 6,39 Prozent erzielt. Im Branchenvergleich bedeutet dies eine Underperformance von -11,89 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Computer & Peripheriegeräte"-Branche, die im Durchschnitt um 18,29 Prozent gestiegen sind. Im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite von Seiko Epson um 7,64 Prozent unter dem Durchschnitt von 14,03 Prozent im letzten Jahr. Aufgrund dieser Unterperformance erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Aus fundamentaler Sicht ist Seiko Epson im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt als unterbewertet einzustufen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 13,26, was einem Abstand von 68 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 41,35 entspricht. Daher resultiert eine "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Seiko Epson liegt bei 61,81 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Auch der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezogen ist, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Neutral" basierend auf dem RSI.

In den letzten zwei Wochen wurde Seiko Epson von privaten Anlegern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher eine "Gut"-Einstufung insgesamt, da auch in den vergangenen Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden.