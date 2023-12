Seiko EpsonADR Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Die technische Analyse der Seiko Epson-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 2088,75 JPY liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 2043,5 JPY liegt nur 2,17 Prozent darunter, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage mit einem Wert von 2176,23 JPY und einem aktuellen Schlusskurs von -6,1 Prozent ergibt sich jedoch ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt wird die Seiko Epson-Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Auch die überwiegend positiven Themen rund um die Seiko Epson-Aktie in den letzten Tagen unterstützen diese Einschätzung.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Seiko Epson liegt bei 61,81, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht und mit 59,04 bewertet wird, bestätigt diese Einschätzung.

Im Branchenvergleich hat die Seiko Epson-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 6,39 Prozent erzielt, was jedoch eine Underperformance von -11,89 Prozent im Vergleich zu anderen Aktien aus der "Computer & Peripheriegeräte"-Branche bedeutet. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 14,03 Prozent hatte, liegt die Seiko Epson-Aktie mit 7,64 Prozent unter dem Durchschnittswert. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.