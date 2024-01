Seikitokyu Kogyo Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Seikitokyu Kogyo-Aktie ist neutral, basierend auf Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen gab es weder positive noch negative Ausschläge. Auch in den vergangenen Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Daher wird die Aktie heute insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Seikitokyu Kogyo-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 1410,51 JPY liegt. Der letzte Schlusskurs von 1784 JPY liegt somit deutlich darüber (+26,48 Prozent) und wird daher als "Gut" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (1630,52 JPY) liegt der letzte Schlusskurs darüber (+9,41 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird die Seikitokyu Kogyo-Aktie somit im Rahmen der einfachen Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

Bei der Beobachtung der Kommunikation im Netz über einen längeren Zeitraum zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Bezug auf die Seikitokyu Kogyo-Aktie die übliche Aktivität im Netz widerspiegelt. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich eine "Neutral"-Einschätzung. Ebenso blieb die Rate der Stimmungsänderung gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage zeigt, dass die Seikitokyu Kogyo-Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt hingegen, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Seikitokyu Kogyo-Aktie somit eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.