Seikitokyu Kogyo Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) wird verwendet, um die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation zu setzen und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Seikitokyu Kogyo-Aktie liegt bei 12 und deutet darauf hin, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Vergleicht man dies mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis (49,39), so zeigt sich, dass die Aktie hier weder überkauft noch -verkauft ist. Somit wird sie als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Seikitokyu Kogyo.

Im Bereich Sentiment und Buzz hat sich die Stimmung für Seikitokyu Kogyo in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb die Aktie ebenfalls als "Neutral" bewertet wird.

Die Analyse von weichen Faktoren wie der Stimmung in sozialen Medien ergibt ebenfalls eine neutrale Bewertung für Seikitokyu Kogyo, da die Kommentare und Befunde neutral waren und die Nutzer vor allem neutrale Themen aufgegriffen haben.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um Auf- oder Abwärtstrends zu erkennen. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 1391,65 JPY, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 1614,96 JPY ergibt hingegen eine "Neutral"-Bewertung. Zusammenfassend erhält Seikitokyu Kogyo auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Gut"-Rating.