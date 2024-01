Seikagaku Aktie: Ist es vollbracht?

Die technische Analyse der Seikagaku-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit bei 783,7 JPY liegt, während der aktuelle Kurs bei 771 JPY liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -1,62 Prozent liegt, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 765,44 JPY, was einen Abstand von +0,73 Prozent zur Aktie bedeutet und somit ebenfalls zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Neutral".

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz bei Seikagaku festgestellt werden. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich mit "Neutral" bewertet.

Die Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Seikagaku eingestellt waren, ohne besonders positive oder negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Seikagaku daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Seikagaku-Aktie zeigt, dass der RSI der letzten 7 Tage bei 7 liegt, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 56,49, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung eine Gesamtbewertung von "Gut" für Seikagaku.