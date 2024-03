Verizon Communications Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Weitere Suchergebnisse zu "Verizon":

Die Diskussionen rund um Verizon Communications auf sozialen Medien signalisieren Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den letzten Wochen häuften sich positive Meinungen, während in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein, da auch vier Handelssignale auf dieser Ebene ermittelt wurden, mit 1 Gut- und 3 Schlecht-Signalen. Insgesamt wird die Aktie von Verizon Communications bezüglich der Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet.

Analysten bewerten die Verizon Communications-Aktie derzeit als "Gut". In den letzten zwölf Monaten wurden 3 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 42,25 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 4,66 Prozent entspricht und einer "Neutral"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Verizon Communications eine "Gut"-Bewertung in diesem Abschnitt der Analyse.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Verizon Communications beträgt derzeit 8, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" als unterbewertet gilt. Die Aktie erhält daher in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Verizon Communications derzeit auf 36,33 USD. Die Distanz zum GD200 beträgt +11,12 Prozent, was zu einer Bewertung "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt 40,39 USD, wodurch die Aktie aus dieser Sicht als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Technische Analyse daher die Gesamtnote "Gut".