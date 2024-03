Seigakusya Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Die technische Analyse der Seigakusha-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 736,32 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 790 JPY liegt, was einem Unterschied von +7,29 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (794,36 JPY) liegt der letzte Schlusskurs nahe diesem Wert (-0,55 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Seigakusha-Aktie daher mit einem "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik versehen.

Das Anleger-Sentiment zeigt sich neutral, da weder besonders positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen in den sozialen Medien festgestellt wurden, und der Meinungsmarkt sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Seigakusha beschäftigt hat.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um die Seigakusha-Aktie konnte keine wesentliche Veränderung festgestellt werden, und auch die Stärke der Diskussion zeigte keine signifikanten Unterschiede. Daher wird die Seigakusha-Aktie in diesen Punkten ebenfalls mit "Neutral" bewertet.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ergibt sich eine "Schlecht"-Empfehlung für den RSI7-Wert von 80 und eine "Neutral"-Einstufung für den RSI25-Wert von 63,89. Insgesamt wird die Seigakusha-Aktie daher auf der Ebene des Relative Strength Indikators als "Schlecht" eingestuft.