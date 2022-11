Seien wir mal ehrlich: So richtig weiß niemand, was bei der Netflix-Aktie kommt!

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Die Netflix-Aktie (WKN: 552484) erholt sich derzeit. Und die meisten Investoren dürften mit der Frage nicht zwangsläufig richtig liegen, ob die kommenden Tage und ein, zwei Wochen tendenziell positiv bleiben. Oder eben nicht. Glücklicherweise ist unser Ansatz, dass wir über Jahre und Jahrzehnte investieren und diese Frage nicht klären müssen.

Allerdings glaube ich, dass Chance und Risiko bei der Netflix-Aktie generell sehr hoch sind. Das heißt vielleicht sogar, dass niemand so richtig wissen kann, was jetzt für den Streaming-Konzern die Zukunft bringt. Sehen wir uns das etwas näher an, die Zukunft ist nämlich unsicherer, aber chancenreicher denn je.

Netflix-Aktie: Verschiedene Szenarien für die Zukunft

Grundsätzlich hat das Management bei der Netflix-Aktie einen neuen Weg eingeschlagen: Werbung soll es richten. Beziehungsweise wieder mehr Umsatzwachstum bringen. Ob das so funktioniert wie geplant, ist nicht sicher. Vielleicht ist die entscheidendste Erkenntnis für heute: Es gibt kein Skript, kein Vorbild oder ein Playbook. Nein, sondern es ist ein vollkommen neuer Feldversuch im Streaming-Markt.

Das bedeutet, dass es verschiedene grundsätzlich plausible Szenarien gibt. Ein erstes könnte sein, dass das Wachstum zurückkehrt. Die einfache These besagt dabei: Günstigere Preise führen dazu, dass die Nachfrage zunimmt. Es gibt volkswirtschaftlich schließlich gewisse Grafiken, die eine Relation zwischen dem Preis und dem Interesse an einem Produkt oder einer Dienstleistung nahelegen. Sinkt der Preis, so kann das mehr Abonnenten bedeuten.

Allerdings müssen wir sagen: Das Management der Netflix-Aktie macht sich selbst Konkurrenz. Konkret bedeutet das ein Risiko. Die bestehenden über 220 Mio. Abonnenten könnten zu einem gewissen Anteil dazu übergehen, selbst die teilwerbefinanzierte Variante für sich zu nutzen. Das würde wiederum zu einem Rückgang der Umsätze führen.

Für mich sind das die zwei Basis-Szenarien. Generell könnte es auch sein, dass das Wachstum ausbleibt und einige Nutzer zu der günstigeren Variante wechseln. Wie gesagt: Risiken sind vorhanden. Aber eben auch eine Chance.

Unsicherheit ist das richtige Wort

Die Netflix-Aktie ist mit Unsicherheit verbunden. Insbesondere, weil das Management den Schritt hin zu digitaler Werbung geht. Ob die Chance oder das Risiko überwiegt, das wissen wir erst in der Retrospektive. Mit dem steigenden Aktienkurs steigt gleichzeitig auch das Risiko. Das sollten Foolishe Investoren jetzt jedenfalls bedenken. Sicherheit ist jedenfalls im Moment kaum gegeben. Aber wann war sie das schon mal …?

Der Artikel Seien wir mal ehrlich: So richtig weiß niemand, was bei der Netflix-Aktie kommt! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

