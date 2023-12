Segro Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung einer Aktie. Kürzlich hat die Aktie von Segro PLC die Diskussionen in den sozialen Medien dominiert, wobei hauptsächlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. In den letzten Tagen hat sich der Meinungsmarkt jedoch weder positiv noch negativ stark mit Segro PLC befasst, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Wertpapiers und zeigt, ob es überkauft oder unterkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Segro PLC-Aktie liegt bei 33, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 40, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Segro PLC um 15,72 Prozent über dem GD200 (Gleitender Durchschnitt über 200 Tage) liegt, was ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50, der die Kursentwicklung über 50 Tage misst, liegt bei 11,75 Prozent über dem aktuellen Kurs, was ebenfalls als "Gut"-Signal bewertet wird.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass die Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten zunehmend schlechter wurde. Auch die Intensität der Diskussionen hat abgenommen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung für die Segro PLC-Aktie führt.