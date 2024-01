Segro Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Die Segro PLC hat in den letzten Tagen ein positives Kurswachstum verzeichnet. Der gleitende Durchschnittskurs beläuft sich aktuell auf 769,14 GBP, während der aktuelle Kurs bei 867,6 GBP liegt. Dies bedeutet eine Distanz zum GD200 von +12,8 Prozent, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 815,84 GBP, was einem Abstand von +6,34 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie somit die Gesamtnote "Gut".

Das Anleger-Sentiment für die Segro PLC ist ebenfalls positiv. In den sozialen Medien wurden vorwiegend positive Meinungen zur Aktie veröffentlicht, und auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen hauptsächlich mit positiven Themen rund um das Unternehmen. Daher ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Von insgesamt 6 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten erhält die Segro PLC eine durchschnittliche Bewertung von "Gut", bestehend aus 4 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Die Kursprognose ergibt ein Aufwärtspotential von 3,54 Prozent, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt.

In Bezug auf das langfristige Stimmungsbild der Investoren und Nutzer im Internet zeigt sich eine mittlere Aktivität und kaum Veränderungen in der Stimmungsrate, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält die Segro PLC in allen Bereichen eine positive Bewertung und verzeichnet eine insgesamt gute Entwicklung.