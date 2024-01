Segro Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Bei Segro PLC hat sich in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes gezeigt. In den sozialen Medien konnte keine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen festgestellt werden, daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion hat sich nicht signifikant verändert und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Zusammenfassend erhält Segro PLC daher eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Segro PLC liegt bei 45,78, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 46,18, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral" basierend auf dem RSI.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich ein Durchschnitt von 773,48 GBP für den Schlusskurs der Segro PLC-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs lag bei 867 GBP, was einem Unterschied von +12,09 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 836,99 GBP, und der letzte Schlusskurs liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Segro PLC also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten insgesamt 4 Kaufempfehlungen, 2 Halten-Empfehlungen und 0 Verkaufsempfehlungen für Segro PLC ausgesprochen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 898,33 GBP, was einer prognostizierten Entwicklung des Aktienkurses um 3,61 Prozent entspricht. Daher wird auch die Analystenuntersuchung insgesamt als "Gut" eingestuft.

