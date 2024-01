Segro Aktie: Einfach nur Spitze!

In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Segro PLC diskutiert. Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Das Stimmungsbarometer zeigte an sieben Tagen und über den gesamten analysierten Zeitraum eine positive Richtung. Auch aktuell, in den letzten ein, zwei Tagen, interessieren sich die Anleger vor allem für positive Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Bewertung.

Die Segro PLC liegt mit einem Kurs von 869,4 GBP inzwischen +5,57 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50. Die kurzfristige Einschätzung lautet daher "Gut". Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 +12,83 Prozent, was zu einer weiteren "Gut"-Einstufung aus charttechnischer Sicht führt.

Von insgesamt 6 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Segro PLC-Aktie sind 4 Einstufungen "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht". Das durchschnittliche Rating beträgt somit "Gut". Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 898,33 GBP, was eine mögliche Steigerung um 3,33 Prozent vom letzten Schlusskurs (869,4 GBP) ergibt. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Neutral". Insgesamt erhält Segro PLC von den Analysten somit ein "Gut"-Rating.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität hat sich verringert, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine negative Veränderung, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung basierend auf dem Sentiment und Buzz.