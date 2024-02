Sego Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Der Relative Strength Index (RSI) für die Sego-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Sowohl der 7-Tage-RSI (Wert: 50) als auch der RSI auf 25-Tage-Basis (Wert: 50) bestätigen diese Einschätzung, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Diskussionsintensität und Stimmungsänderung bezüglich Sego über einen längeren Zeitraum zeigen eine durchschnittliche Aktivität und kaum Änderungen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Einschätzungen und Stimmungen rund um Sego auf sozialen Medienplattformen waren überwiegend neutral, was zu der Schlussfolgerung führt, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist.

In Bezug auf den Branchenvergleich hat die Sego-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -34,52 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche und einer mittleren Rendite von -22,62 Prozent im "Materialien"-Sektor gezeigt, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.