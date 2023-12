Sego Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Sego. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien hat keine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen gezeigt, weshalb das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet wird. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt erhält Sego daher in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Bezüglich des Aktienkurses hat Sego im vergangenen Jahr eine Rendite von -57,14 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt Sego damit 45,69 Prozent unter dem Durchschnitt (-11,46 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -11,46 Prozent, und Sego liegt aktuell 45,69 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie in diesem Bereich insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Sego in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen gab es weder besonders positive noch negative Themen, weshalb die Einschätzung insgesamt als "Gut" bewertet wird. Somit ergibt sich insgesamt für die Anleger-Stimmung eine "Gut"-Bewertung.

Aus charttechnischer Sicht wird Sego mit einer "Neutral"-Bewertung für den Schlusskurs von 0,03 CAD aus den letzten 200 Handelstagen bewertet. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 0,02 CAD, daher liegt der letzte Schlusskurs darüber (+50 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Somit erhält Sego insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.