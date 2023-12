Sego Aktie: Was ist hier nur passiert?

Weitere Suchergebnisse zu "Target":

Der Aktienkurs von Sego verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -57,14 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -11,03 Prozent, was bedeutet, dass Sego im Branchenvergleich eine Underperformance von -46,11 Prozent aufweist. Der "Materialien"-Sektor erzielte im letzten Jahr eine durchschnittliche Rendite von -11,03 Prozent, wobei Sego 46,11 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich zeigt Sego eine Unterperformance, was zu einer Einstufung als "Schlecht" in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Sego im Vergleich zur Branche Metalle und Bergbau eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 3,67 Prozentpunkte weniger als der durchschnittliche Wert der Branche von 3,67 % ist. Dies führt zu einer niedrigeren Ertragsausschüttung und zur Einstufung als "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung bezüglich Sego war in den letzten zwei Wochen eher neutral, basierend auf der Auswertung von Kommentaren und Meinungen in sozialen Medien. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend negative Themen rund um den Wert diskutiert. Zusammengefasst ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung der Anleger-Stimmung insgesamt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Sego liegt bei 50, was bedeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Dies führt zu einer Bewertung als "Neutral". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich ebenfalls bei 50, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hindeutet, die ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Insgesamt ergibt sich daher für Sego eine Einstufung als "Neutral" in Bezug auf den Relative Strength Index.