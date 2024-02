Segammy Holdings Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sega Sammy bei 8, was bedeutet, dass die Börse 8,02 Euro für jeden Euro Gewinn von Sega Sammy zahlt. Dies ist 85 Prozent weniger als vergleichbare Werte in der Branche. Im Bereich "Freizeitausrüstung & Produkte" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 54. Aufgrund dessen wird der Titel als unterbewertet eingestuft und auf Grundlage des KGV als "Gut" bewertet.

In den letzten Wochen konnte bei Sega Sammy keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Daher wird das Sentiment und Buzz als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Insgesamt erhält Sega Sammy daher eine "Neutral"-Bewertung in dieser Stufe.

Die Sega Sammy ist mit einem Kurs von 1763 JPY inzwischen -14,28 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -29,25 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Schlecht" eingeschätzt.

Die Dividendenrendite von Sega Sammy beträgt derzeit 2,18 %, was nur leicht niedriger ist als der Branchendurchschnitt ("Freizeitausrüstung & Produkte") von 2,86 %. Damit wird die ausgeschüttete Dividende als "Neutral" eingestuft.