Segammy HoldingsADR Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Die Aktie von Sega Sammy wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis als unterbewertet betrachtet. Das KGV von 8 liegt insgesamt 86 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Freizeitausrüstung & Produkte", der bei 56,01 liegt. Aufgrund dieser Analyse erhält die Aktie eine Einstufung von "Gut" im Bereich der fundamentalen Analyse.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Sega Sammy bei 23,91 Prozent, was mehr als 5 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Freizeitausrüstung & Produkte" kommt auf eine mittlere Rendite von 17,33 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Sega Sammy mit 6,58 Prozent deutlich darüber liegt. Aus diesem Grund erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt jedoch, dass die Aktie von Sega Sammy auf kurz- und langfristiger Basis schlecht abschneidet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 2594,56 JPY, während der aktuelle Kurs bei 1946,5 JPY liegt, was einer Abweichung von -24,98 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des letzten 50 Handelstage liegt mit einem Abweichung von -15,38 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Des Weiteren zeigt der Relative Strength Index (RSI), dass die Sega Sammy-Aktie sowohl auf kurzfristiger (7-Tage-RSI) als auch auf etwas längerfristiger Basis (25-Tage-RSI) als überkauft eingestuft wird, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Aktie von Sega Sammy damit gemischte Bewertungen aus fundamentaler und technischer Sicht.