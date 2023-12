Segammy HoldingsADR Aktie: Davon sollte man die Finger lassen

Die Aktie von Sega Sammy hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 2589,68 JPY verzeichnet, was einem Abweichung von -25,2 Prozent und einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (2274,01 JPY) liegt unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Somit erhält die Sega Sammy-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating in Bezug auf die einfache Charttechnik.

Die Dividendenrendite von Sega Sammy beträgt derzeit 1,95 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,95 %. Diese Differenz von 1 Prozentpunkt führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die ausgeschüttete Dividende.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz zeigt sich eine durchschnittliche Aktivität und Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ergab in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was ebenfalls einer "Neutral"-Einstufung entspricht.

In Bezug auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie von Sega Sammy als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 8 insgesamt 86 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Freizeitausrüstung & Produkte". Aufgrund dieser fundamentalen Analyse erhält die Aktie die Einstufung "Gut".