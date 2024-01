Segammy HoldingsADR Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Die technische Analyse der Aktie von Sega Sammy zeigt, dass sie derzeit 3,31 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf der Grundlage der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -15,13 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie charttechnisch für beide Zeiträume als "Neutral" betrachtet.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Sega Sammy liegt bei 12,42, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der RSI25 beträgt 49,37, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine Rating von "Gut".

In der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Sega Sammy hat ein KGV von 7,98, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 54,75. Daher wird der Titel als "Gut" empfohlen eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Sega Sammy. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Insgesamt ergibt sich daraus ein "Neutral"-Rating für die Aktie von Sega Sammy.