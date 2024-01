Seer Registered (A) Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse eingesetzt, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Seer zeigt an, dass das Wertpapier derzeit weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält es eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI und auch für den 25-Tage-RSI.

Die Analysten bewerten die Seer-Aktie derzeit als "Neutral". Im vergangenen Jahr gab es keine "Gut"-Bewertungen, eine "Neutral"-Bewertung und keine "Schlecht"-Bewertungen. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 431,91 Prozent hin, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Die Stimmung in der Internet-Kommunikation hat sich in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, weshalb die Aktie von Seer eine "Schlecht"-Bewertung erhält. In den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, daher erhält Seer eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Diskussionsstärke.

In der technischen Analyse wird die Seer derzeit als "Schlecht" eingestuft, da der Kurs der Aktie deutlich unter dem gleitenden Durchschnittskurs von 200 Tagen liegt. Für den gleitenden Durchschnittskurs von 50 Tagen ergibt sich hingegen ein positiver Wert, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.