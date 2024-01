Seer Registered (A) Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Weitere Suchergebnisse zu "Seer":

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten insgesamt eine Bewertung für die Seer-Aktie abgegeben. Diese eine Bewertung wurde als "Neutral" eingestuft, was ein insgesamt "Neutral"-Rating für die Seer-Aktie ergibt. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Seer. Das durchschnittliche Kursziel, das von den Analysten festgelegt wurde, beträgt 10 USD. Dies bedeutet, dass das Wertpapier ein Potenzial von 415,46 Prozent nach oben hat, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 1,94 USD. Aufgrund dieser Analyse erhält Seer somit eine "Gut"-Empfehlung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Seer beträgt 36 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25 beläuft sich auf 38,64, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Seer besonders positiv diskutiert. An neun Tagen war das Stimmungsbarometer auf grün, es gab keine negativen Diskussionen. Größtenteils neutral war die Einstellung an einem Tag. Aktuell sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Seer auf 3,1 USD, während die Aktie selbst einen Kurs von 1,94 USD hat. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht" aufgrund der Distanz zum GD200 von -37,42 Prozent. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt derzeit 1,72 USD, was zu einer Einstufung als "Gut" mit einem Abstand von +12,79 Prozent führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtnote von "Neutral".