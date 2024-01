Seer Registered (A) Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

Weitere Suchergebnisse zu "Seer":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Wertpapiers über die Zeit in Relation setzt. Anhand des RSI der letzten 7 Tage für die Seer-Aktie beträgt der Wert aktuell 51, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 39,85 keine Überkauft- oder Überverkauft-Signale, weshalb die Aktie auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für Seer.

Das Sentiment und der Buzz um Seer lassen sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung beobachten. Insgesamt zeigt sich eine erhöhte Aktivität im Netz, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Auch die positive Veränderung der Rate der Stimmungsänderung entspricht einer "Gut"-Bewertung. In der Gesamtbewertung erhält Seer somit in diesem Punkt die Einstufung "Gut".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Anleger zeigten an acht Tagen eine grüne Stimmung, während negative Diskussionen nicht aufgezeichnet wurden. Insgesamt waren die Anleger an drei Tagen neutral eingestellt. In den letzten Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Seer diskutiert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammengefasst ergibt sich für das Anleger-Sentiment somit eine "Gut"-Einschätzung.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Seer-Aktie abgegeben, wovon 0 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren. Somit ergibt sich ein "Neutral"-Rating für die Seer-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel von 10 USD, basierend auf den Analystenratings, zeigt ein Aufwärtspotenzial von 431,91 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Unterm Strich erhält Seer somit ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.